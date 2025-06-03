В известных российских полуфабрикатах обнаружили листерии
Пробы взяли на предприятии у хинкалей. Лабораторные исследования показали наличие бактерий листерии, которые при попадании в организм вызывают заболевание — листериоз. Среди симптомов: тошнота, диарея, боли в мышцах и повышенная температура.
В российских полуфабрикатах «Ложкарев» обнаружили листерии. Об этом пишет «SHOT Проверка».
Пробы взяли на предприятии у хинкалей. Лабораторные исследования показали наличие бактерий листерии, которые при попадании в организм вызывают заболевание — листериоз. Среди симптомов: тошнота, диарея, боли в мышцах и повышенная температура.