В известных российских полуфабрикатах обнаружили листерии

Пробы взяли на предприятии у хинкалей. Лабораторные исследования показали наличие бактерий листерии, которые при попадании в организм вызывают заболевание — листериоз. Среди симптомов: тошнота, диарея, боли в мышцах и повышенная температура.