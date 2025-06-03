В Хабаровске сотрудник Росгвардии приставил пистолет к голове женщины

В Хабаровске сотрудник Росгвардии приставил пистолет к голове женщины, которая якобы была пьяна. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что горожане пожаловались на шумную компанию. На место приехала Росгвардия. Когда сотрудники стали успокаивать дебоширов, те начали драться. Во время конфликта один из росгвардейцев приставил пистолет к голове женщины, после чего отпустил ее.

Видео доступно по ссылке .

Фото из соцсетей