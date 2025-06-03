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В Башкирии отец с дочерью попали в ДТП по дороге в реанимацию к младшей сестре

В Башкирии отец с дочерью попали в ДТП по дороге в реанимацию к младшей сестре. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Все случилось в селе Иглино. Девочка перебегала дорогу и оказалась под колесами грузовика. Пострадавшую госпитализировали и стали готовить к сложной операции на таз.

Когда отец узнал о произошедшем, он вместе со старшей дочерью поспешил в больницу. На трассе М-5 мужчина не справился с управлением и врезался во встречный КамАЗ.

Родитель попал в реанимацию, старшего ребенка госпитализировали в то же учреждение, где спасают маленькую сестру.

Видео 18+ можно посмотреть по ссылке.