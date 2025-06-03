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В Архангельске мужчина избивал подростка на глазах у женщин и детей

В Архангельске мужчина избивал подростка на глазах у женщин и детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

По словам очевидцев, во время катания на самокатах на специальной площадке у мальчика слетел кроссовок, который пролетел над головой сына неадекватного гражданина.

Он набросился на школьника с удушающим захватам, а затем стал бить его ногами по голове под крики собравшихся вокруг людей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео доступно по ссылке.