В России запретили игру «Мир танков», а компанию «Леста Игры» признали экстремистской

Как сообщил корреспондент «Осторожно, новости» из зала Таганского суда Москвы, теперь компанию внесут в реестр экстремистов Росфинмониторинга, сами юрлица компании обратят в доход государства. Отмечается, что это может означать запрет на распространение игр компании — «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz. По данным канала, в компании утверждали, что не нарушали законов ни России, ни Беларуси и «бояться им нечего».

Суд признал деятельность игровой компании «Леста Игры» экстремистской на территории России. Об этом 3 июня сообщили «Осторожно, новости».

Как сообщил корреспондент канала из зала Таганского суда Москвы, теперь компанию внесут в реестр экстремистов Росфинмониторинга, сами юрлица компании обратят в доход государства. Отмечается, что это может означать запрет на распространение игр компании — «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz.

По данным канала, в компании утверждали, что не нарушали законов ни России, ни Беларуси и «бояться им нечего».