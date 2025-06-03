Соцфонд предупредил россиян о досрочном начислении пенсий в июне

Речь идет о гражданах, которые получают выплаты с 12 по 15 число. «Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных», — говорится в материале. Другие начисления, которые приходили вместе с пенсией, тоже поступят до праздников, добавили в Соцфонде. Там уточнили, что это распространяется на все виды пенсии — страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.

Соцфонд предупредил россиян о досрочном начислении пенсий в июне. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о гражданах, которые получают выплаты с 12 по 15 число.

«Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных», — говорится в материале.

Другие начисления, которые приходили вместе с пенсией, тоже поступят до праздников, добавили в Соцфонде.

Там уточнили, что это распространяется на все виды пенсии — страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.