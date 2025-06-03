Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу продукции без маркировки
Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что предприниматель продавал туалетную воду без маркировки. Мировой судья признал его виновным и назначил штраф 5000 рублей. Продукцию конфисковали.
Предпринимателя в Сараях оштрафовали за продажу продукции без маркировки. Об этом 3 июня сообщает ИД «Пресса».
Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что предприниматель продавал туалетную воду без маркировки.
Мировой судья признал его виновным и назначил штраф 5000 рублей. Продукцию конфисковали.