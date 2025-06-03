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Рязанские газовики посетили летний школьный лагерь с уроком безопасного газа

Специалисты компаний «Рязаньгоргаз», «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Газпром межрегионгаз Рязань» провели обучающее мероприятие по безопасному использованию газа в быту для воспитанников летнего лагеря при МБОУ «Школа № 76 имени Н. Н. Чумаковой».

В ходе интерактивной лекции юным участникам рассказали о правилах эксплуатации газовой плиты, безопасных методах розжига и действиях при обнаружении утечки газа. Дети активно участвовали в обсуждении, задавали уточняющие вопросы и осваивали навыки безопасного открытия и закрытия газового крана под руководством квалифицированных экспертов.

Детям также продемонстрировали специализированную технику аварийно-спасательной газовой службы. Школьники наблюдали за работой профессионалов, оценивая их оперативность и слаженность действий в чрезвычайных ситуациях. Газовики представили специализированное оборудование, объяснили его функциональное назначение и ответили на многочисленные вопросы юных слушателей.

«Подобные занятия — это важный вклад в будущее поколение и обеспечение безопасности детей. Знание основ газовой безопасности позволит ребятам защитить себя и своих близких, а также правильно реагировать в критических ситуациях, предотвращая потенциальные опасности», — отметила советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром межрегионга», АО «Газпром газораспределение «Рязанская область Елена Королькова.

«Во время летних каникул правила безопасного обращения с газовыми приборами становятся особенно актуальными. Мы надеемся, что полученные знания останутся с детьми надолго и помогут им безопасно пользоваться газом в будущем», — подчеркнула советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Рязаньгоргаз» Ольга Коноплева.