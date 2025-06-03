Рязанская прокуратура восстановила права инвалида
Установлено, что медицинский работник больницы вовремя не подготовил и не отправил документы, необходимые для прохождения медико-социальной экспертизы инвалидом II группы. По результатам проверки прокуратура внесла представление главврачу Сасовской центральной районной больницы. В итоге нарушения устранили, документы направили в установленном порядке. По заключению медико-социальной экспертизы заявителю установлена I группа инвалидности. Также разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации.
В Кадомском районе прокуратура восстановила права инвалида. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба надзорного органа.
Установлено, что медицинский работник больницы вовремя не подготовил и не отправил документы, необходимые для прохождения медико-социальной экспертизы инвалидом II группы.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главврачу Сасовской центральной районной больницы. В итоге нарушения устранили, документы направили в установленном порядке.
По заключению медико-социальной экспертизы заявителю установлена I группа инвалидности. Также разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации.