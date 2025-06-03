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Рязанская прокуратура восстановила права инвалида
Установлено, что медицинский работник больницы вовремя не подготовил и не отправил документы, необходимые для прохождения медико-социальной экспертизы инвалидом II группы. По результатам проверки прокуратура внесла представление главврачу Сасовской центральной районной больницы. В итоге нарушения устранили, документы направили в установленном порядке. По заключению медико-социальной экспертизы заявителю установлена I группа инвалидности. Также разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации.

В Кадомском районе прокуратура восстановила права инвалида. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что медицинский работник больницы вовремя не подготовил и не отправил документы, необходимые для прохождения медико-социальной экспертизы инвалидом II группы.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главврачу Сасовской центральной районной больницы. В итоге нарушения устранили, документы направили в установленном порядке.

По заключению медико-социальной экспертизы заявителю установлена I группа инвалидности. Также разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации.