Рязанская прокуратура восстановила права инвалида

Установлено, что медицинский работник больницы вовремя не подготовил и не отправил документы, необходимые для прохождения медико-социальной экспертизы инвалидом II группы. По результатам проверки прокуратура внесла представление главврачу Сасовской центральной районной больницы. В итоге нарушения устранили, документы направили в установленном порядке. По заключению медико-социальной экспертизы заявителю установлена I группа инвалидности. Также разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации.