Рязанка проникла в чужую квартиру и украла оттуда деньги и украшения

Выяснилось, что в апреле 2024 года жительница Касимова постучала в квартиру и, не получив ответа, пробралась в нее. Злоумышленница похитила 40 тысяч рублей и ювелирные изделия. Женщину признали виновной в краже с проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд назначил женщине наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Рязанка проникла в чужую квартиру и украла оттуда деньги и украшения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснилось, что в апреле 2024 года жительница Касимова постучала в квартиру и, не получив ответа, пробралась в нее. Злоумышленница похитила 40 тысяч рублей и ювелирные изделия.

Женщину признали виновной в краже с проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Суд назначил женщине наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.