Рязанцы сообщили о сбое в работе «билайна»

По словам жителей, в работе мобильного оператора в Ухоловском районе произошел сбой. У пользователей пропала сеть и мобильный интернет. «Резко пропала сеть, хотя погода на улице нормальная, ни ветра, ни дождя. Операторы говорят, что передали жалобы техническим специалистам», — пишет читательница. Также сбои фиксируют и в других регионах. По данным сервиса DownDetector, пользователи оператора столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета.