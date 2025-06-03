Рязанцам рассказали об особых условиях труда в жару

По Трудовому кодексу работодатель должен обеспечить своим сотрудникам безопасные и комфортные условия, особенно в летний период. Если температура воздуха на рабочем месте превышает допустимую норму, руководству необходимо принять меры: установить кондиционеры или сократить рабочий день без уменьшения зарплаты. Согласно санитарным нормам, при температуре +28,5°C рабочее время должно быть уменьшено на один час, при +29°C — на два часа, а при +30,5°C и выше — на четыре часа в день.

Рязанцам рассказали об особых условиях труда в жару. Об этом пишет RT со ссылкой на профессора Вадима Виноградова.

Он отметил, что по Трудовому кодексу работодатель должен обеспечить своим сотрудникам безопасные и комфортные условия, особенно в летний период.

Если температура воздуха на рабочем месте превышает допустимую норму, руководству необходимо принять меры: установить кондиционеры или сократить рабочий день без уменьшения зарплаты.

Согласно санитарным нормам, при температуре +28,5°C рабочее время должно быть уменьшено на один час, при +29°C — на два часа, а при +30,5°C и выше — на четыре часа в день.

Виноградов добавил, что отказ соблюдать температурные нормы является нарушением трудового законодательства. В этом случае сотрудники могут обратиться к руководству с коллективной жалобой, указав конкретные нарушения.