Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Сумской области

По данным ведомства, ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности Украины, цеха по производству ударных беспилотников. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 авиабомбы JDAM и 199 дронов ВСУ. Потери украинских войск за сутки составили до 1 485 человек.