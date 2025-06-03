Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Сумской области
По данным ведомства, ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности Украины, цеха по производству ударных беспилотников. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 авиабомбы JDAM и 199 дронов ВСУ. Потери украинских войск за сутки составили до 1 485 человек.
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности Украины, цеха по производству ударных беспилотников. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 авиабомбы JDAM и 199 дронов ВСУ.
Потери украинских войск за сутки составили до 1 485 человек.