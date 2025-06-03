Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
22°
Срд, 04
16°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 79.13 0.51 03/06
ЦБ EUR 90.38 1.13 03/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 03/06 14:55
Нал. EUR 92.11 / 92.47 03/06 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
1 час назад
471
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
9 180
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
10 711
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
18 982
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Сумской области
По данным ведомства, ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности Украины, цеха по производству ударных беспилотников. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 авиабомбы JDAM и 199 дронов ВСУ. Потери украинских войск за сутки составили до 1 485 человек.

Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности Украины, цеха по производству ударных беспилотников. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 авиабомбы JDAM и 199 дронов ВСУ.

Потери украинских войск за сутки составили до 1 485 человек.