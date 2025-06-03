Рособрнадзор прокомментировал массовую утечку КИМов на ЕГЭ по обществознанию

По данным ведомства, эта информация не соответствует действительности. Ранее в некоторых СМИ писали о якобы крупном «сливе» сканов вариантов экзамена. «Фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети Интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что „слить“ их до начала экзамена технически невозможно», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что каждый КИМ оснащен уникальной подложкой, по которой определяется регион, школа и аудитория.

Рособрнадзор прокомментировал массовую утечку контрольных измерительных материалов на ЕГЭ по обществознанию. Об этом пишет газета «Известия».

По данным ведомства, эта информация не соответствует действительности.

Ранее в некоторых СМИ писали о якобы крупном «сливе» сканов вариантов экзамена.

«Фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети Интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что „слить“ их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов совершенно не соответствующих действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что каждый КИМ оснащен уникальной подложкой, по которой определяется регион, школа и аудитория. Такие публикации являются нарушением порядка проведения экзамена — работы нарушителей аннулируются, пересдать предмет можно только через год.