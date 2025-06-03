РИА Новости: ВСУ хотели захватить Курскую АЭС и Белгород

Украина планировала захватить Курчатов, Курск и Белгород. Эти города, по замыслу комитета штабов НАТО, должны были перейти под контроль Киева. После вторжения в Курскую область Украина и ее западные союзники стремились вынудить Россию к переговорам на невыгодных условиях.

ВСУ хотели захватить Курскую атомную электростанцию и Белгород, чтобы навязать России переговоры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По его словам, Украина планировала захватить Курчатов, Курск и Белгород. Эти города, по замыслу комитета штабов НАТО, должны были перейти под контроль Киева.

Он также отметил, что после вторжения в Курскую область Украина и ее западные союзники стремились вынудить Россию к переговорам на невыгодных для нее условиях.