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Пьяный рязанец угрожал убить родственницу мотыгой
В полицию обратилась 26-летняя жительница села Большая Екатериновка Шацкого района и сообщила о конфликте с 55-летним мужчиной. По предварительной информации, члены семьи живут в одном доме, но в разных квартирах. Сельчанин считает, что родственница без спроса пользуется его хозяйственным инвентарем. В очередной раз ему показалось, что грабли стоят не на привычном месте. Дебошир разозлился, схватил мотыгу и побежал на женщину. Та успела спрятаться. Злоумышленника доставили в отдел. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Пьяный рязанец угрожал убить родственницу мотыгой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 26-летняя жительница села Большая Екатериновка Шацкого района и сообщила о конфликте с 55-летним мужчиной.

По предварительной информации, члены семьи живут в одном доме, но в разных квартирах. Сельчанин считает, что родственница без спроса пользуется его хозяйственным инвентарем. В очередной раз ему показалось, что грабли стоят не на привычном месте. Дебошир разозлился, схватил мотыгу и побежал на женщину. Та успела спрятаться.

Злоумышленника доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.