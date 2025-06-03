Пьяный рязанец угрожал убить родственницу мотыгой

В полицию обратилась 26-летняя жительница села Большая Екатериновка Шацкого района и сообщила о конфликте с 55-летним мужчиной. По предварительной информации, члены семьи живут в одном доме, но в разных квартирах. Сельчанин считает, что родственница без спроса пользуется его хозяйственным инвентарем. В очередной раз ему показалось, что грабли стоят не на привычном месте. Дебошир разозлился, схватил мотыгу и побежал на женщину. Та успела спрятаться. Злоумышленника доставили в отдел. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.