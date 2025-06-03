Приезжий обокрал приютившего его на время рязанца

В полицию обратился 62-летний рязанец. Он сообщил, что из его дома в деревне Колесня Захаровского района пропали дрель, перфоратор, шуруповерт и электролобзик. Выяснилось, что в доме мужчины проживал гость из другого региона, которого высадили в Рязани с поезда за распитие алкоголя и шум. Рязанец за небольшую плату предложил 46-летнему мужчине пожить у него. Отмечается, что там мужчина продолжал употреблять алкогольные напитки и вскоре у него закончились деньги. Тогда он стал продавать электроинструменты, принадлежащие хозяину дома. А когда рязанец приехал проведать жильца, тот скрылся.

Приезжий обокрал приютившего его на время рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 62-летний рязанец. Он сообщил, что из его дома в деревне Колесня Захаровского района пропали дрель, перфоратор, шуруповерт и электролобзик.

Выяснилось, что в доме мужчины проживал гость из другого региона, которого высадили в Рязани с поезда за распитие алкоголя и шум. Рязанец за небольшую плату предложил 46-летнему мужчине пожить у него.

Отмечается, что там мужчина продолжал употреблять алкогольные напитки и вскоре у него закончились деньги. Тогда он стал продавать электроинструменты, принадлежащие хозяину дома. А когда рязанец приехал проведать жильца, тот скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.