Около рязанского кардиодиспансера начали опиливать больные деревья
При поддержке благотворителей на территории кардиодиспансера опиливают больные деревья. «При сильном ветре они могли представлять угрозу», — отметили в посте. Организована уборка территории после проведенных работ, а также вывоз древесных отходов.
Около рязанского кардиодиспансера начали опиливать больные деревья. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения 3 июня в соцсетях.
При поддержке благотворителей на территории кардиодиспансера опиливают больные деревья. «При сильном ветре они могли представлять угрозу», — отметили в посте.
Организована уборка территории после проведенных работ, а также вывоз древесных отходов.
Фото: группа рязанского кардиодиспансера в «ВК»