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Около рязанского кардиодиспансера начали опиливать больные деревья
При поддержке благотворителей на территории кардиодиспансера опиливают больные деревья. «При сильном ветре они могли представлять угрозу», — отметили в посте. Организована уборка территории после проведенных работ, а также вывоз древесных отходов.

Около рязанского кардиодиспансера начали опиливать больные деревья. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения 3 июня в соцсетях.

При поддержке благотворителей на территории кардиодиспансера опиливают больные деревья. «При сильном ветре они могли представлять угрозу», — отметили в посте.

Организована уборка территории после проведенных работ, а также вывоз древесных отходов.

Фото: группа рязанского кардиодиспансера в «ВК»