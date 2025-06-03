Около рязанского кардиодиспансера начали опиливать больные деревья

При поддержке благотворителей на территории кардиодиспансера опиливают больные деревья. «При сильном ветре они могли представлять угрозу», — отметили в посте. Организована уборка территории после проведенных работ, а также вывоз древесных отходов.