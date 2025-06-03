На окраине Рязани задержали мужчину
Инцидент произошел во вторник, 3 июня, в поселке Строитель. По данным канала, задержанный сам позвонил в полицию и сообщил о минировании автомобиля возле магазина. Официальная информация уточняется.
На окраине Рязани задержали мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань».
Инцидент произошел во вторник, 3 июня, в поселке Строитель. По данным канала, задержанный сам позвонил в полицию и сообщил о минировании автомобиля возле магазина.
Официальная информация уточняется.