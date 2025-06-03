Мошенники начали обманывать россиян, предлагая заработок в интернете
Отмечается, что аферисты похищают деньги, предлагая заработок на наборе текстов с изображениями. Злоумышленники отправляют жертву на оформленный сайт, собирают «одноразовые» платежи и исчезают.
Мошенники начали обманывать россиян, предлагая заработок в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Отмечается, что аферисты похищают деньги, предлагая заработок на наборе текстов с изображениями.
Злоумышленники отправляют жертву на оформленный сайт, собирают «одноразовые» платежи и исчезают.