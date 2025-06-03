Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
23°
Срд, 04
17°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 78.85 -0.28 04/06
ЦБ EUR 89.93 -0.45 04/06
Нал. USD 80.51 / 80.00 03/06 18:25
Нал. EUR 91.80 / 93.30 03/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
7 часов назад
1 099
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
9 672
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
11 175
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
19 448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Миллионы владельцев iPhone не смогут пользоваться приложением YouTube
Речь идет об устаревших моделях гаджетов. Видеохостинг выпустил обновление для iOS в версии 20.22.1. Теперь для его установки и корректной работы требуется операционная система iOS 16 или более поздняя. В список аутсайдеров вошли iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также отныне приложение не будет функционировать на iPod touch седьмого поколения. Аналогичные изменения коснулись и версии YouTube для iPad. Отмечается, что просмотр доступен через веб-версию.

Миллионы владельцев iPhone не смогут пользоваться приложением YouTube. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на MacRumors.

Речь идет об устаревших моделях гаджетов. Видеохостинг выпустил обновление для iOS в версии 20.22.1. Теперь для его установки и корректной работы требуется операционная система iOS 16 или более поздняя.

В список аутсайдеров вошли iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также отныне приложение не будет функционировать на iPod touch седьмого поколения.

Аналогичные изменения коснулись и версии YouTube для iPad.

Отмечается, что просмотр доступен через веб-версию.