Миллионы владельцев iPhone не смогут пользоваться приложением YouTube
Речь идет об устаревших моделях гаджетов. Видеохостинг выпустил обновление для iOS в версии 20.22.1. Теперь для его установки и корректной работы требуется операционная система iOS 16 или более поздняя. В список аутсайдеров вошли iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также отныне приложение не будет функционировать на iPod touch седьмого поколения. Аналогичные изменения коснулись и версии YouTube для iPad. Отмечается, что просмотр доступен через веб-версию.
Миллионы владельцев iPhone не смогут пользоваться приложением YouTube. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на MacRumors.
Речь идет об устаревших моделях гаджетов. Видеохостинг выпустил обновление для iOS в версии
В список аутсайдеров вошли iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также отныне приложение не будет функционировать на iPod touch седьмого поколения.
Аналогичные изменения коснулись и версии YouTube для iPad.
Отмечается, что просмотр доступен через веб-версию.