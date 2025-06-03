Миллионы владельцев iPhone не смогут пользоваться приложением YouTube

Речь идет об устаревших моделях гаджетов. Видеохостинг выпустил обновление для iOS в версии 20.22.1. Теперь для его установки и корректной работы требуется операционная система iOS 16 или более поздняя. В список аутсайдеров вошли iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также отныне приложение не будет функционировать на iPod touch седьмого поколения. Аналогичные изменения коснулись и версии YouTube для iPad. Отмечается, что просмотр доступен через веб-версию.

Миллионы владельцев iPhone не смогут пользоваться приложением YouTube. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на MacRumors.

Речь идет об устаревших моделях гаджетов. Видеохостинг выпустил обновление для iOS в версии 20.22.1. Теперь для его установки и корректной работы требуется операционная система iOS 16 или более поздняя.

В список аутсайдеров вошли iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также отныне приложение не будет функционировать на iPod touch седьмого поколения.

Аналогичные изменения коснулись и версии YouTube для iPad.

Отмечается, что просмотр доступен через веб-версию.