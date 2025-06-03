Леус: на Земле продолжается магнитная буря

По его словам. магнитная буря, возобновившаяся в понедельник утром, продолжается уже 24 часа. В настоящее время она достигла среднего значения, класса G2. «По последним прогнозам, магнитные бури продлятся примерно до 15 часов, с вероятным максимумом до сильной магнитной бури, класса G3, а возмущения геомагнитного поля сохранятся в течении всего сегодняшнего дня», — отметил Леус.

На Земле продолжается магнитная буря. Об этом сообщает метеоролог Михаил Леус.

По его словам. магнитная буря, возобновившаяся в понедельник утром, продолжается уже 24 часа. В настоящее время она достигла среднего значения, класса G2.

«По последним прогнозам, магнитные бури продлятся примерно до 15 часов, с вероятным максимумом до сильной магнитной бури, класса G3, а возмущения геомагнитного поля сохранятся в течении всего сегодняшнего дня», — отметил Леус.