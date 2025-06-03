Из буфетов в российских школах призвали убрать фастфуд

С соответствующей просьбой депутат Сардана Авксентьева обратилась в Роспотребнадзор, добавив, что наличие такой еды в учебных заведениях недопустимо. Парламентарий выразила обеспокоенность тем, что сладкие батончики и другие нездоровые перекусы формируют у детей неправильные пищевые привычки. Это может негативно сказаться на их здоровье в будущем. Авксентьева также напомнила о своей инициативе по маркировке продуктов, содержащих избыточное количество определенных веществ или обладающих высокой пищевой ценностью. Она считает, что такая мера поможет людям осознанно подходить к выбору продуктов для своих детей и избегать вредных покупок.

Из буфетов в российских школах призвали убрать фастфуд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сардану Авксентьеву.

С соответствующей просьбой она обратилась в Роспотребнадзор, добавив, что наличие такой еды в учебных заведениях недопустимо.

Парламентарий выразила обеспокоенность тем, что сладкие батончики и другие нездоровые перекусы формируют у детей неправильные пищевые привычки. Это может негативно сказаться на их здоровье в будущем.

Авксентьева также напомнила о своей инициативе по маркировке продуктов, содержащих избыточное количество определенных веществ или обладающих высокой пищевой ценностью. Она считает, что такая мера поможет людям осознанно подходить к выбору продуктов для своих детей и избегать вредных покупок.