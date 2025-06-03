Гендиректор рязанского швейного предприятия задолжала работникам 400 тысяч

По версии следствия, гендиректор не выплатила зарплату восьми работникам. Задолженность составила более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Сасовский районный суд. Ранее в целях погашения задолженности по заработной плате руководителю организации внесли представление. Гендиректор привлечена к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.