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Гендиректор рязанского швейного предприятия задолжала работникам 400 тысяч
По версии следствия, гендиректор не выплатила зарплату восьми работникам. Задолженность составила более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Сасовский районный суд. Ранее в целях погашения задолженности по заработной плате руководителю организации внесли представление. Гендиректор привлечена к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Гендиректор швейного предприятия в Кадомском районе задолжала работникам 400 тысяч рублей. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, гендиректор не выплатила зарплату восьми работникам. Задолженность составила более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Сасовский районный суд.

Ранее в целях погашения задолженности по заработной плате руководителю организации внесли представление. Гендиректор привлечена к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.