ФСБ показало кадры задержания рязанского подрывника Сидики*

Террорист причастен к подрыву ж/д путей и атаке с использованием снаряженных взрывными устройствами квадрокоптеров на военный аэродром Дягилево в Рязани. Его приговорили к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 9 лет в тюрьме и штрафу в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ФСБ показало кадры задержания рязанского подрывника Руслана Сидики*. Соответствующее видео предоставили в пресс-службе регионального управления.

Террорист причастен к подрыву ж/д путей и атаке с использованием снаряженных взрывными устройствами квадрокоптеров на военный аэродром Дягилево в Рязани. Его приговорили к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 9 лет в тюрьме и штрафу в размере 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала рязанца за преступление экстремистского характера.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.