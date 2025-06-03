ФСБ показало кадры задержания рязанского подрывника Сидики*
Террорист причастен к подрыву ж/д путей и атаке с использованием снаряженных взрывными устройствами квадрокоптеров на военный аэродром Дягилево в Рязани. Его приговорили к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 9 лет в тюрьме и штрафу в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
ФСБ показало кадры задержания рязанского подрывника Руслана Сидики*. Соответствующее видео предоставили в пресс-службе регионального управления.
Террорист причастен к подрыву ж/д путей и атаке с использованием снаряженных взрывными устройствами квадрокоптеров на военный аэродром Дягилево в Рязани. Его приговорили к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 9 лет в тюрьме и штрафу в размере 2 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала рязанца за преступление экстремистского характера.
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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.