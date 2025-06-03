ФСБ задержала рязанца за преступление экстремистского характера

Также за аналогичные преступления поймали жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской областей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к террористической и экстремистской деятельности полностью доказана. Установлено, что сотрудниками украинских спецслужб для вербовки и поддержания контактов со своими подопечными использовались мессенджеры «Telegram» и «Element».