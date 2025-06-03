Депутат Госдумы предложила запретить мигрантам с судимостью работать в России

По мнению автора инициативы, действующая система выдачи патентов и трудовых виз мигрантам не предусматривает достаточных ограничений. Это, как подчеркнула депутат, создает риски для общественной безопасности и способствует росту преступности. Так, она предложила запретить мигрантам с судимостью работать в России. Обращение направлено главе МВД России Владимиру Колокольцеву.