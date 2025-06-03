Bloomberg: НАТО хочет в пять раз нарастить возможности ПВО из-за России

Как указано в публикации, вопрос об увеличении численности войск обсудят в Брюсселе 5 июня на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Агентство утверждает, что НАТО увеличением средств ПВО планирует «заполнить ключевой пробел». При этом сроки реализации решения не уточняются.

НАТО попросило страны Европы в пять раз нарастить возможности ПВО из-за якобы угрозы со стороны России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как указано в публикации, вопрос об увеличении численности войск обсудят в Брюсселе 5 июня на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

Агентство утверждает, что НАТО увеличением средств ПВО планирует «заполнить ключевой пробел». При этом сроки реализации решения не уточняются.