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Аналитика ВТБ: россияне взяли 1 трлн рублей по ипотеке

Россияне взяли 1 трлн рублей по ипотеке. Такова оценка рынка аналитиков ВТБ.

По данным аналитиков, по итогам пяти месяцев российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей. Это на 44% меньше, чем за 5 месяцев прошлого года. Средний размер кредита составил 4,7 млн рублей против 4,1 млн годом ранее.

В мае, по оценкам аналитиков, российские банки выдали физлицам на покупку квартир, жилых домов и их строительство около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года. Основная причина сокращения продаж в мае — сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение господдержки. Господдержка остается драйвером рынка: в мае ее доля в объеме общерыночных выдач выросла с 80 до 85%.

Ранее банк предложил комплекс мер, которые помогут поддержать объемы выдач по господдержке и сохранить комфортные условия для заемщиков: увеличение субсидий банкам с переходом на авансовые выплаты; отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач; роспуск ранее накопленного макропруденциального буфера по ипотечным кредитам с господдержкой. В банке рассчитывают, что эти предложения будут учтены при окончательном решении ЦБ РФ и Правительства.