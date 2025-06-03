«А у вас есть мечта?» В Рязанском драмтеатре состоялась открытая репетиция спектакля о Циолковском

В рязанском драмтеатре представили первую постановку из цикла «Жизнь замечательных рязанцев». Первым героем стал Константин Циолковский — родоначальник космонавтики, ученый-самоучка и мыслитель, родившийся и проживавший в Рязани. Журналист РЗН. Инфо посетила репетицию.

В рязанском драмтеатре представили первую постановку из цикла «Жизнь замечательных рязанцев». Первым героем стал Константин Циолковский — родоначальник космонавтики, ученый-самоучка и мыслитель, родившийся и проживавший в Рязани. Журналист РЗН. Инфо посетила репетицию.

Спектакль поделен на пять историй, которые по очереди рассказывают актеры. Артисты находятся в живом диалоге со зрителем, в котором делятся своим личным восприятием жизни и идей великого ученого. Им удалось превратить биографию в трогательную историю о мечте, настойчивости человечества достучаться до звезд и бесконечности космоса.

Анастасия Дягилева рассказала о детстве ученого, его инвалидности (ученый в детстве перенес болезнь, после чего стал слабослышащим) и о том, что вдохновило Константина Циолковского на гениальные открытия. В ее повествование вплелись истории о собственном детстве и красивом образе мурмурации — явлении, когда огромные стаи птиц образуют динамические фигуры в небе.

Никита Левин поделился размышлениями о красоте космоса и его пугающей романтичности. Он назвал себя «человеком, измученным Циолковским», потому что «писать школьные рефераты о великом ученом накануне Дня космонавтики — настоящее испытание». Но эта нелюбовь к изобретениям и биографии гения быстро превратилась в любознательность, когда Левин в детстве посетил планетарий.

В главе «Космические эры» Вячеслав Мельник рассказал о представлениях Константина Циолковского о будущем человечества в космосе — о заселении всей вселенной и телепатическом общении с инопланетянами. Но это случится через миллиарды лет, поэтому нынешним людям и Циолковскому остается и оставалось только «создавать кирпичики» для строительства будущего.

Анастасия Бурмистрова продолжила рассказ о жизни ученого через его жену Варвару, с которой Циолковский прожил 55 лет. В центре внимания были жизнь в тени гения, трудности их знакомства и первоначальное непринятие своих чувств ученым. Завершением стала цитата из Первого послания к Коринфянам апостола Павла: «Любовь никогда не перестает».

Денис Чистяков рассуждал о мечте через историю первого советского научно-фантастического фильма «Космический рейс». В финале его рассказа многих зрителей растрогал до слез вопрос: «А у вас есть мечта?»

Для актеров не было преград — они вызывали зрителей на сцену, вплетая их в сюжет и взаимодействуя с залом. Даже лысая голова фотографа стала «метеоритом в планетарии» на несколько минут. Все это стало возможным и благодаря минималистичным декорациям на малой сцене театра: камерному зрительному залу с красными креслами (так артист видит нас).

Режиссер постановки Евгений Кочетков перед началом репетиции отметил важность формы сторителлинга: она «встает на зрителя», попросил зал реагировать, как считает нужным, взаимодействовать со сценой.

В целом спектакль оставляет яркое впечатление своей искренностью и живым общением. Он показывает, что история может быть не только информативной, но и трогательной — если ее рассказывать от сердца. Это замечательный пример того, как театр может нескучно, через личные истории рассказать о жизни замечательных рязанцев.

Премьера постановки пройдет 4 июня, 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке .

Возрастное ограничение — 12+.