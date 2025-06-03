45-летнего рязанца осудят за пьяное вождение

По версии следствия, в апреле 2025 года пьяный мужчина взял у знакомой машину и катался по городу. Его остановил инспектор ДПС. Отмечается, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд.

45-летнего жителя Кораблинского района осудят за пьяное вождение. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2025 года пьяный мужчина взял у знакомой машину и катался по городу. Его остановил инспектор ДПС.

Отмечается, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд.