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В зоне СВО погиб актер из «Улиц разбитых фонарей»

В зоне СВО 28 ноября 2024 года погиб актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Алферов. Об этом 28 июня сообщил портал «Кино-Театр. Ру».

Вадим Алферов подписал контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в октябре 2024 года. В составе мотострелкового полка его направили на выполнение специальных задач в Курскую область. 27 ноября мужчину отправили на боевое задание.

В декабре сообщалось, что он пропал без вести в Суджанском районе. 7 мая 2025 года актера опознали. Он похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Вадим Алферов родился в 1974 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1997 году окончил Дальневосточную академию искусств (мастерская С. Гришко). Работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».

Вадим Алферов снимался в таких картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия» и других