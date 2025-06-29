В Рязани засняли трех неизвестных, укравших цветы с клумб

Инцидент произошел в Дягилеве. На опубликованных кадрах видно, как трое молодых людей вырвали с корнем цветы с клумб. «Эти бессовестные нелюди, у которых нет ни стыда, ни совести, просто плюнули в душу мне, многодетной матери, которая в течение года выращивала эти редкие цветы, которые стоили не малых денег. Просто наглым образом вырвали их все с клумб, раскидав в радиусе нескольких метров», — написала рязанка.