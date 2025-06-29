В Рязани легковушка вылетела с дороги
ДТП произошло в воскресенье, 29 июня, на проезде Яблочкова. Отмечается, что после случившегося у машины оторвало колесо. «Водитель и пассажир были пьяные», — рассказали рязанцы. Официальная информация уточняется.
В Рязани легковушка вылетела с дороги. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
ДТП произошло в воскресенье, 29 июня, на проезде Яблочкова. Отмечается, что после случившегося у машины оторвало колесо.
«Водитель и пассажир были пьяные», — рассказали каналу рязанцы.
Официальная информация уточняется.