В Рязани легковушка вылетела с дороги

ДТП произошло в воскресенье, 29 июня, на проезде Яблочкова. Отмечается, что после случившегося у машины оторвало колесо. «Водитель и пассажир были пьяные», — рассказали рязанцы. Официальная информация уточняется.