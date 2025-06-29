В Рязани горели две легковушки
Информация о пожаре на улице Прижелезнодорожная поступила 28 июня в 00:45. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники. В результате огнем повреждены автомобили. Общая площадь пожара — 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязани горели две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону
Информация о пожаре на улице Прижелезнодорожная поступила 28 июня в 00:45. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.
В результате огнем повреждены автомобили. Общая площадь пожара — 10 квадратных метров.
Пострадавших нет.