В России снизят число не годных к военной службе

Концепция федеральной системы подготовки к военной службе продлена с 2030 до 2036 года. В частности, в документ внесены новые показатели, цели и задачи. Так, число россиян, не готовых к армии по состоянию здоровья и уровню физического развития, в регионах должно снизиться до 17,5% в 2030 и до 16% в 2036 году (цель на 2024 год устанавливали на уровне 19%). Кроме того, документ предусматривает увеличение показателя годности к военной службе тех, кто прибыл на призывные комиссии.

В России установили новые цели по снижению числа не годных к военной службе. Об этом 29 июня сообщило ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Концепция федеральной системы подготовки к военной службе продлена с 2030 до 2036 года. В частности, в документ внесены новые показатели, цели и задачи.

Так, число россиян, не готовых к армии по состоянию здоровья и уровню физического развития, в регионах должно снизиться до 17,5% в 2030 и до 16% в 2036 году (цель на 2024 год устанавливали на уровне 19%).

Кроме того, документ предусматривает увеличение показателя годности к военной службе тех, кто прибыл на призывные комиссии. Помимо этого, число россиян призывного возраста, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, должно вырасти до 85% к 2030 и 90% к 2036 году.