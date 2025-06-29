В МЧС рассказали подробности возгорания фургона в Рязани

Информация о пожаре поступила 28 июня в 11:36. На улице Рязанской загорелась «ГАЗель». В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники. Автомобиль полностью сгорел. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет.