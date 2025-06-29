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В МЧС рассказали подробности возгорания фургона в Рязани
Информация о пожаре поступила 28 июня в 11:36. На улице Рязанской загорелась «ГАЗель». В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники. Автомобиль полностью сгорел. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет.

Появились подробности возгорания фургона в Рязани. Их опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре поступила 28 июня в 11:36. На улице Рязанской загорелась «ГАЗель».

В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.

Автомобиль полностью сгорел. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Пострадавших нет.

Ранее появилось видео с места происшествия.