В МЧС рассказали подробности возгорания фургона в Рязани
Информация о пожаре поступила 28 июня в 11:36. На улице Рязанской загорелась «ГАЗель». В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники. Автомобиль полностью сгорел. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет.
Появились подробности возгорания фургона в Рязани. Их опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 28 июня в 11:36. На улице Рязанской загорелась «ГАЗель».
В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.
Автомобиль полностью сгорел. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.
Пострадавших нет.
Ранее появилось видео с места происшествия.