В центре Рязани заметили скопление полицейских
Сотрудников полиции заметили на улице Почтовой. Кроме того, на месте работала «Русская община». По словам очевидцев, полицейские задержали «буйных граждан». Официальная информация уточняется.
В центре Рязани ночью 29 июня заметили скопление полицейских. Об этом сообщили в соцсетях.
Сотрудников полиции заметили на улице Почтовой. Кроме того, на месте работали представители «Русской общины». По словам очевидцев, полицейские задержали «буйных граждан».
Официальная информация уточняется.