Сенатор заявил о желании Трампа ввести против России новые санкции

«Вчера президент впервые сказал мне „пора продвигать твой законопроект“. После июльских каникул мы примем законопроект. Но у него есть право отказа — все зависит от него, как применять его», — сказал Грэм. Отмечается, что законопроект также предполагает введение 500% пошлин на страны, которые покупают у России энергоносители. Он о санкциях в первую очередь направлен против Индии и Китая. Со ссылкой на данные The Washington Post отмечается, что принятие законопроекта может нанести больший вред США, потому что энергоресурсы у России закупают многие ключевые американские партнеры: Турция, ЕС, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и Индия.

Президент США Дональд Трамп примет закон о введении санкций на российские энергоносители, заявил сенатор Линдси Грэм* в интервью ABC News, передают его слова «Осторожно, новости».

«Вчера президент впервые сказал мне „пора продвигать твой законопроект“. После июльских каникул мы примем законопроект. Но у него есть право отказа — все зависит от него, как применять его», — сказал Грэм*.

Отмечается, что законопроект также предполагает введение 500% пошлин на страны, которые покупают у России энергоносители. Он о санкциях в первую очередь направлен против Индии и Китая. Со ссылкой на данные The Washington Post отмечается, что принятие законопроекта может нанести больший вред США, потому что энергоресурсы у России закупают многие ключевые американские партнеры: Турция, ЕС, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и Индия.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов