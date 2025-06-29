Рязанец привязал банковский счет соседки к своему номеру и делал ставки на спорт

В рабочем поселке Александро-Невский полицейские раскрыли кражу 62 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.
Полицейские выяснили, что денежные средства 60-летней пенсионерки в несколько транзакций поступили на счет ее 58-летнего соседа. Он пенсионер из-за проблем со зрением. Сотрудники доставили мужчину в отдел.
По предварительной информации ведомства, женщина за небольшую плату помогала соседу в домашних делах. Мужчина под предлогом помощи в настройке телефона привязал банковский счет соседки к своему абонентскому номеру, а также перенаправил сообщения об операциях.
Отмечается, что он несколько раз переводил крупные суммы денег и онлайн делал ставки на спорт.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.