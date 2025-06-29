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На рязанской трассе М-5 произошло серьезное ДТП, собралась пробка
Авария случилась на трассе после села Кирицы. Столкнулись «Приора» и «Шкода». На месте происшествия работают полиция, скорая, пожарные и эвакуатор. «У „Приоры“ разбита морда, у „Шкоды“ смята бочина и видны сработавшие подушки безопасности», — рассказали очевидцы. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение сильно затруднено.

На рязанской трассе М-5 произошло серьезное ДТП, собралась пробка. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария случилась на трассе после села Кирицы. Столкнулись «Приора» и «Шкода». На месте происшествия работают полиция, скорая, пожарные и эвакуатор.

«У „Приоры“ разбита морда, у „Шкоды“ смята бочина и видны сработавшие подушки безопасности», — рассказали очевидцы.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке трассы М-5 сильно затруднено.