Момент ДТП в Рязанской области попал на видео

По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 28 июня, на трассе Рязань — Касимов. Столкнулись два автомобиля. На кадрах видно, что от удара их отбросило в разные стороны. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.