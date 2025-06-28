Рязанцев возмутило перекрытие проезда к гаражам в День молодежи

Отмечается, что при организации Дня молодежи в парке «Дубянка» в Рыбном перекрыли проезд к гаражному кооперативу, который находится рядом. «Установили рамки и проехать невозможно. Дачный сезон в самом разгаре, суббота, люди не могут попасть к своим гаражам. Просят объезжать полем, лесом, там, где нет дороги, и не ко всем гаражам можно подъехать. Сотрудники полиции просто разводят руками. Кому-то праздник, а кому-то головная боль», — сетуют местные жители.

Жителей Рыбного возмутило перекрытие проезда к гаражам в День молодежи. Об этом сообщили в соцсетях 28 июня.

Отмечается, что при организации Дня молодежи в парке «Дубянка» в Рыбном перекрыли проезд к гаражному кооперативу, который находится рядом.

«Якобы установили рамки и проехать невозможно. Дачный сезон в самом разгаре, суббота, люди не могут попасть к своим гаражам. Просят объезжать полем, лесом, там, где нет дороги, и не ко всем гаражам можно подъехать. Сотрудники полиции просто разводят руками. Кому-то праздник, а кому-то головная боль», — сетуют местные жители.