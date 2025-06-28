За ночь над Россией сбили 31 беспилотник

28 июня перехватили дроны в Крыму (9), Брянской (6), Смоленской (5), Орловской (1), Белгородской (1), Калужской (1) областях и Краснодарском крае (1). Еще пять БПЛА ликвидировали над Черным морем и два над Азовским.