В Рязанской области провели 101 операцию по пересадке органов

Отмечается, что с начала 2025 года проведено 14 трансплантаций почки и две пересадки печени. «Врачи Рязанской ОКБ — специалисты высочайшего уровня, ежедневно работающие над тем, чтобы дать людям второй шанс», — говорится в сообщении министерства.

В Рязанской области провели 101 операцию по пересадке органов. Об этом 28 июня сообщил региональный минздрав.

Отмечается, что с начала 2025 года проведено 14 трансплантаций почки и две пересадки печени.

«Врачи Рязанской ОКБ — специалисты высочайшего уровня, ежедневно работающие над тем, чтобы дать людям второй шанс», — говорится в сообщении министерства.