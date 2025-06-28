В Рязани автомобиль влетел в столб
Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на улице 7-я Линия. Судя по кадрам, после столкновения у легковушки смят бампер и капот. На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.
В Рязани автомобиль влетел в столб. Об этом 28 июня сообщили в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на улице 7-я Линия. Судя по кадрам, после столкновения у легковушки смят бампер и капот.
На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.