В России намерены увеличить выплаты на ипотеку для семей до 900 тысяч

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, для повышения рождаемости и увеличения населения требуются дополнительные решения. Ожидается, что семьям с тремя и более детьми вместо 450 тысяч станут выплачивать 900 тысяч на «возмещение стоимости жилья». Аксаков подчеркнул, что не поддерживает снижение ставок для ипотечных программ, так как они приводят к росту цен на жильё для других категорий населения.

В России намерены увеличить выплаты на ипотеку для многодетных семей в два раза. Об этом 28 июня пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, для повышения рождаемости и увеличения населения требуются дополнительные решения. Ожидается, что семьям с тремя и более детьми вместо 450 тысяч станут выплачивать 900 тысяч на «возмещение стоимости жилья».

Аксаков подчеркнул, что не поддерживает снижение ставок для ипотечных программ, так как они приводят к росту цен на жильё для других категорий населения.