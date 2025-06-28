Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot
В ходе ответов на вопросы журналистов в Белом доме Трампа спросили, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot Киеву. «Я могу», — заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность отправки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом 27 июня пишет ТАСС.
В ходе ответов на вопросы журналистов в Белом доме Трампа спросили, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot Киеву.
«Я могу», — заявил Трамп.