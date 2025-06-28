Рязанке, осужденной на семь лет за наркопреступление, не стали смягчать приговор

Приговор рязанке вынесли 4 марта. Ее признали виновной в совершении двух покушений на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Приговором суда первой инстанции женщине назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она подала апелляцию. Адвокат рязанки ходатайствовал о смягчении назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам облсуда признала приговор Железнодорожного районного суда законным и обоснованным, оставив его без изменения.

Рязанка, осужденная за покушение на сбыт наркотиков, не смогла оспорить приговор. Об этом сообщила 27 июня пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор рязанке вынесли 4 марта. Ее признали виновной в совершении двух покушений на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Приговором суда первой инстанции женщине назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Она подала апелляцию. Адвокат рязанки ходатайствовал о смягчении назначенного наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам облсуда признала приговор Железнодорожного районного суда законным и обоснованным, оставив его без изменения.