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Рязанка перевела 900 тысяч рублей на «безопасный счет» и лишилась их
Женщине позвонили якобы из газовой службы и заявили, что нужно менять счетчик. Ее попросили назвать код из смс. Так злоумышленники получили доступ к «Госуслугам» женщины. После ей сообщили в WhatsApp, что с банковского счета пытаются снять деньги. Далее женщину консультировал якобы сотрудник ЦБ. Он заявил, что нужно ехать в Рязань и спасать сбережения. Жительница Новомичуринска последовала инструкции. В рязанском отделении банка она сняла 900 тысяч рублей и двумя суммами перевела на продиктованный счет.

В Новомичуринске женщина перевела 900 тысяч рублей на «безопасный счет» и лишилась их. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Женщине позвонили якобы из газовой службы и заявили, что нужно менять счетчик. Ее попросили назвать код из смс. Так злоумышленники получили доступ к «Госуслугам» женщины. После ей сообщили в WhatsApp*, что с банковского счета пытаются снять деньги.

Далее женщину консультировал якобы сотрудник ЦБ. Он заявил, что нужно ехать в Рязань и спасать сбережения. Жительница Новомичуринска последовала инструкции. В рязанском отделении банка она сняла 900 тысяч рублей и двумя суммами перевела на продиктованный счет.

После «специалист» перестал отвечать на звонки. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России